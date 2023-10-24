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24 Ekim 2023 Salı 15:23:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 15:23:00

Bakan Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 1 milyon 16 bin 980 gıda denetimi gerçekleştirdik

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "1 Ocak'tan bugüne kadar 1 milyon 16 bin 980 gıda denetimi gerçekleştirdik. İnsan sağlığını tehdit eden üretim ve satış yaptığı belirlenen 159 firma hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan İbrahim Yumaklı, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Federasyon Başkanı Demir Şarman ve heyet üyelerinden sektörün talep ve sorunlarına ilişkin bilgi alan Yumaklı, Bakanlık olarak sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü işbirliğine açık olduklarını bildirdi.

Gıda güvenliği ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Gıda ürünlerinin güvenilir şekilde üretimi ve satışıyla alakalı denetimler yapıyoruz. Vatandaşımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 1 milyon 16 bin 980 gıda denetimi gerçekleştirdik. Bu denetimlerimizde 12 bin 788 adet uygunsuzluk tespit ettik. İnsan sağlığını tehdit eden üretim ve satış yaptığı belirlenen 159 firma hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 2024 yılında da 7 bin 500 gıda denetim elemanımızla vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketimini sağlamak üzere aralıksız şekilde sahada olmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

81 İLDE SEKTÖREL DENETİMLER

Yumaklı, rutin denetimlerin yanı sıra 81 ilde eş zamanlı sektörel denetimler de yaptıklarını belirterek, 21 Ağustos 2023 itibarıyla başlatılan bu uygulamada restoran, lokanta ve kafeterya gibi toplu tüketim yerlerinin denetlendiğini, ikinci etap denetimlerin ise kasap, şarküteri, bakkal, market ve büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik yapıldığını ifade etti.

Et, süt ve yumurta üretim yerlerine yönelik üçüncü etap denetimlerin tamamlanmasının ardından halihazırda ekmek ve unlu mamul üreten işletmeleri kapsayan eş zamanlı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bilgisini veren Yumaklı, yıl sonuna kadar belirlenen takvim doğrultusunda bunlara devam edileceğini kaydetti.

Bakan Yumaklı, gıda okuryazarlığına ayrı bir önem verdiklerini vurgulayarak, TGDF gibi sivil toplum kuruluşlarının da işbirliğiyle gıda okuryazarlığının sağlanmasıyla gıda konusunda güvensizlik ve kaos oluşturmak isteyen art niyetli yaklaşımların önüne geçilebileceğini ifade etti.

En iyi denetleyicinin tüketicinin kendisi olduğunu belirten Yumaklı, vatandaşlara, gıdayla ilgili şikayet ve olumsuz durumları Bakanlığın Alo 174 hattına iletmeleri çağrısında bulundu.

Etiketler : ibrahim yumaklı gıda denetim
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