VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Burak'la arkadaş kaldık
Tiyatroya 15 yaşında başladım
4 isme 'Huysuz Virjin' teklifi
YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Türkiye'de ocakta 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
İdlib'de yerinden edilen siviller, bir kışı daha dayanıksız çadırlarda geçiriyor
Meclis, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini yasalaştırmak için...
ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran "fors majör": Yüksek irtifa balonu krizi
Bakan Yanık, şubat sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini bildirdi
Tarım sektöründen ihracatta ocak rekoru
Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
Kapadokya'da ocak ayındaki ziyaretçi sayısında rekora ulaşıldı
İsrail'de emekli savaş pilotuna "Netanyahu'ya ölüm tehdidi" soruşturması
Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak
‘Acıların kadınıyım'
Sesime yakışan şarkıyı söylüyorum
Albümden ilk şarkı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref öldü
Hepsi pastadan pay kapma telaşında! "Babacan ‘FETÖ ağzıyla' konuşuyor"
Ümraniyespor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek
Çin, ABD'nin yüksek irtifa balonunu vurarak düşürmesini protesto etti
05 Şubat 2023 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 12:30:00

Bakan Yanık, şubat sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ay sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini, böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısının 67 bin 985'e yükseleceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, engellilerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini bildirdi.

Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından birinin doğrudan üretime katılmaları olduğunu vurgulayan Yanık, engellilerin hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmanın da istihdam ağını güçlendirmekten geçtiğini kaydetti.

Bakanlık olarak "her birey çalışma hayatına katılabilir" anlayışıyla engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerine değinen Yanık, bu ay sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 323 kadro talebinde bulunulduğunu, adayların ÖSYM tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'te tercihlerini tamamladıklarını aktardı.

"KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ MEMUR SAYIMIZI 67 BİN 985'E ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Yanık, 2002'de 5 bin 777 olan kamuda çalışan engelli sayısının son 20 yılda atananlarla 65 bin 662'ye yükseldiğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Şubat 2023 sonunda Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız. Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini sağlamak."

Kamuda engelli memur istihdamı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2012'de başladığını anımsatan Bakan Yanık, bakanlık olarak engelli vatandaşların bu sınav ücretini karşılamayı sürdürdüklerini belirtti.

Yanık, geçen yıl sınav için bakanlık bütçesinden 11 milyon 832 bin 875 liranın ÖSYM'ye aktarıldığı bilgisini verdi.

Etiketler : derya yanık engelli kamu memur
Keyfi yerinde

Keyfi yerinde
Köpeğini bebek arabasıyla gezdirdi

Köpeğini bebek arabasıyla gezdirdi
Nagihan Karadere: Bağışıklığım çöktü, ilaç kullanıyorum

Nagihan Karadere: Bağışıklığım çöktü, ilaç kullanıyorum
Ferdi şarkısını yorumladı

Ferdi şarkısını yorumladı
Filmi izleyicisiyle çekecek

Filmi izleyicisiyle çekecek
Yeni evlerine taşındılar

Yeni evlerine taşındılar
Aşk paylaşımı

Aşk paylaşımı
Hakarete 50 bin lira istedi

Hakarete 50 bin lira istedi
Sahnede ağladı

Sahnede ağladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX