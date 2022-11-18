VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'deki yangın için taziye mesajı
Putin ile görüştü... "Teknik, hukuki, ticari değerlendirme yapılacak"
"Aralıkta doğal gazda fiyat değişikliği olmayacak"
Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasındaki rolüne övgüler yağdı
Avrupa'da ailesi olmayan binlerce sığınmacı çocuk insan tacirlerinin eline düşüyor
Kuzey Akım doğal gaz boru hattındaki patlamaların sabotaj olduğu ortaya çıktı
"AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu
İşverene 7 yılda 48,5 milyar liralık asgari ücret desteği
Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel emisyon izleme sistemi kuracak
Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile yollar ayrıldı
Kazakistan, referandumla değiştirilen sistemin ilk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor
Helikopterler LHD ANADOLU gemisine konuşlandı
İstanbul havalimanları 10 ayda yolcusunu yüzde 59 artırdı
Dünya kuru üzüm üretiminin yüzde 24'ünü Türkiye yapacak
Bursa'daki Sadağı Kanyonu sonbahar renklerine büründü
ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri, Kuzey Kore'nin fırlattığı kıtalar arası balistik füze sonrası ...
Beyoğlu bombacısı saldırıdan 9 gün önce keşif yapmış
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
Aşka bakışını anlattı
Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı
Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası arası
Türkiye'de ekim ayında 12 bin 443 şirket kuruldu
Musk'ın uzun çalışma saatleri çağrısının ardından Twitter'da istifa dalgası yaşanıyor
İstiklal Caddesi saldırısının Münbiç kaynaklı olduğunu açıkladı
18 Kasım 2022 Cuma 10:36:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 10:36:00

Bakan Yanık açıkladı! Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemeleri başladı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen 'Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını söyleyen Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2 bin 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"KİRACILARIMIZI DA DESTEK KAPSAMINA ALDIK"

Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." dedi.

SAĞLIK RAPORU BULUNAN KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair rapor bilgilerini sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" diye konuştu.

DESTEKTEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN KRİTERLER BULUNUYOR

"Doğal Gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

* Türk vatandaşı olması,

* e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

* Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

* İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

* Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

* Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi, kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

Etiketler : derya yanık doğal gaz sağlık raporu
Setlere ‘O Kız' dönüşü

Setlere ‘O Kız' dönüşü
Güzellik algısını kırdım

Güzellik algısını kırdım
40 günlük evlilikte kriz!

40 günlük evlilikte kriz!
Serumla sete çıktı

Serumla sete çıktı
Ekrana ara vermek yok

Ekrana ara vermek yok
ABD yolcusu

ABD yolcusu
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Mutsuzken karşıma çıktı

Mutsuzken karşıma çıktı
Gözleme açtılar

Gözleme açtılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX