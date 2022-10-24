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24 Ekim 2022 Pazartesi 12:31:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 12:31:00

Bakan Yanık açıkladı! 300 bin TL'lik konut desteği geliyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirterek, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yeni bir sosyal yardım desteği başladığını açıkladı.

Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini bildirdi.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı çerçevesinde belediyeler ve illerdeki hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı:

"Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz".

BELEDİYELER VE HAYIRSEVERLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Bakan Yanık, konut projesi için belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı çerçevesinde 2 bin 23 adet konut temini edeceğiz. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz. Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 SYDV'mizi bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor".

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI BELİRLENDİ

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı yapılacak konutlardan faydalanabilmek için T.C. vatandaşı olmak, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak. Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak. Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek. Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı içerisinde yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.

Etiketler : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konut desteği yardım
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