Bakan Varank'tan girişimcilere 'el kitabı' önerisi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik hazırlanan el kitabına ilişkin, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." ifadesini kullandı.
KOSGEB, girişimcilerimizin serüvenlerine yön verecek pusula niteliğinde bir kitap hazırladı.— Mustafa Varank (@varank) June 3, 2020
Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, “icat çıkarmak” isteyenlere bire bir. @Kosgeb
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KOSGEB'in girişimcilerin serüvenlerine yön verecek "pusula niteliğinde" bir kitap hazırladığına dikkati çeken Varank, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." değerlendirmesinde bulundu.