Bakan Varank'tan girişimcilere 'el kitabı' önerisi

KOSGEB, girişimcilerimizin serüvenlerine yön verecek pusula niteliğinde bir kitap hazırladı.



Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, “icat çıkarmak” isteyenlere bire bir. @Kosgeb



�� https://t.co/8c9P9UxZlk pic.twitter.com/17cNKPbz3h — Mustafa Varank (@varank) June 3, 2020

, Twitter hesabından "KOGEB Girişimcilik El Kitabı"na yönelik paylaşımda bulundu.

KOSGEB'in girişimcilerin serüvenlerine yön verecek "pusula niteliğinde" bir kitap hazırladığına dikkati çeken Varank, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." değerlendirmesinde bulundu.