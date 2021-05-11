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11 Mayıs 2021 Salı 14:53:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 14:53:00

Bakan Varank: Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına ilişkin, "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine dair değerlendirmede bulundu.

Varank, paylaşımında "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0,7 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,6 artış gösterdi." bilgilerine yer verdi.

Mart ayı verileriyle beklentileri aşan sanayi üretiminin bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6 arttığını belirten Varank, "Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Türkiye'de sanayi üretiminin aylık ve yıllık değişimlerinin yanı sıra G-20 ülkelerinde sanayi üretiminin ilk çeyrekte elde ettiği yıllık değişimleri gösteren grafiği de paylaştı.

Buna göre Türkiye, verisi açıklanan ülkeler arasında, Çin ve Arjantin'in ardından üçüncü sırada yer aldı. Sanayi üretimi ilk çeyrekte ABD, Almanya, Rusya ve Japonya'da düşüş gösterdi.

Etiketler : mustafa varank sanayi üretimi türkiye
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