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"Özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunmuşuz"
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26 Aralık 2022 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 11:45:00

Bakan Varank: Özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunmuşuz

Kaynak: TRT Haber

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Bu sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunmuşuz. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde konuştu.

Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İşverenlerimizin yüklerini azaltacak tedbirler almaya devam edeceğiz. bu sene özel sektörümüze 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar lirayı aşacak.

28 İLE 32 YENİ OSB KURULUYOR

28 ilimizde 12 bin 300 hektar büyüklüğünde 32 yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmanın çalışmalarını yapıyoruz.

OSB'lerin ve endüstri bölgelerinin, eko-endüstriyel parklara dönüşümünü gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. İşte bu ihtiyaçtan hareketle Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi'ni kuruyoruz.

Bu sistemle birlikte ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel açıdan, 4 ana başlıkta performans göstergeleri ve ön kriterler belirledik. Başvuruları 2023 yılının ilk çeyreğinde almaya başlayacağız.

Etiketler : mustafa varank asgari ücret özel sektör
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