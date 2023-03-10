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10 Mart 2023 Cuma 22:08:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 22:08:00

Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören fabrikaları ziyaret etti

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta OSB'ler, küçük sanayi sitesi ve fabrika ziyaretlerine devam etti.

Bakan Varank, kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Türkoğlu ilçesinde depremde hasar gören OSB'lerdeki fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Depremde hasar almasına karşın kısmen üretime devam eden Narteks tekstil fabrikasının üretim alanında yetkililerden bilgi alıp inceleme gerçekleştiren Varank, gazetecilere, afetin üstesinden gelmek için mücadele verdiklerini söyledi.

Bir yandan vatandaşların geçici barınma imkanlarını oluştururken bir yandan da şehirlerin ekonomik anlamda ayağa kalkabilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarına işaret eden Varank, depremin yaşandığı illerin ülke sanayisi açısından özel bir bölgeye tekabül ettiğini dile getirdi.

Bu şehirlerde üretimi tekrar ayağa kaldırmanın ülke için önemli olduğunu vurgulayan Varank, bakanlık ve hükümet olarak planlamalarını yaptıklarını, bunları bölüm bölüm hayata geçirdiklerini anlattı.

Varank, ellerinden gelen her desteği vereceklerini belirterek, "Şu anda tüm şehirlerimizde büyük bir hamle var. Bir yandan konut inşaatlarına başlıyoruz. Yakın zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız özellikle sanayi siteleriyle ilgili ilk inşaatlara başlamış olacak. Depremin büyük hasar oluşturduğu ilçelerin tamamını Cazibe Merkezleri Programı'na aldık. Yıkıma uğramış ilçelerimiz 6. bölge teşviklerinin tamamından yararlanabilecek." ifadeleri kullandı.

Sanayici, esnaf ve akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunan Varank, işletmelerin bir an önce faaliyete geçmesi için destek olacaklarını kaydetti.

Varank, Türkoğlu ilçesindeki incelemelerinin ardından kent merkezine geçerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde kooperatif, oda, borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ve esnafla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Ziyaretlerde Bakan Varank'a Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile ODTÜ'den akademisyenler eşlik etti.

Etiketler : Varank ODTÜ akademisyen

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