Bakan Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor

Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor.



Bayram tatili döneminde düşen endeks ağustosta toparlanarak aylık %2,4, yıllık bazda ise %1 arttı.



AB ve ABD'deki resesyon beklentisi, önümüzdeki dönemde bizim sanayimiz üzerinde de bir miktar baskı oluşturacak. pic.twitter.com/T6YMaq7TR2