Bakan Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor
Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğini belirterek, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." ifadesini kullandı.
Varank, Twitter hesabından, ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine, ilişkin paylaşım yaptı.
Ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret eden Varank, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, ayrıca AB ve ABD'deki resesyon beklentisinin, gelecek dönemde ülke sanayisi üzerinde de bir miktar baskı oluşturacağını kaydetti.
Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor.— Mustafa Varank (@varank) October 12, 2022
Bayram tatili döneminde düşen endeks ağustosta toparlanarak aylık %2,4, yıllık bazda ise %1 arttı.
AB ve ABD'deki resesyon beklentisi, önümüzdeki dönemde bizim sanayimiz üzerinde de bir miktar baskı oluşturacak. pic.twitter.com/T6YMaq7TR2
- Bakan Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor
- İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 900 milyar liralık yatırım
- Eczanelere yönelik destekler 5 milyar liraya ulaştı
- Doğu Anadolu'nun güneş takip sistemli en büyük güneş enerji santrali açıldı
- Trabzon Havalimanı 9 ayda 2 milyon 546 bin 29 yolcuyu ağırladı
- Bakan Dönme açıkladı! "Teknik olarak mümkün"