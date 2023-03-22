Deprem sonrasında lojistik merkezine dönüştürülen depoyu ziyaret etti

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22 Mart 2023 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 15:30:00

Bakan Varank, deprem sonrasında lojistik merkeze dönüştürülen kayısı deposunu ziyaret etti

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu depo tam anlamıyla kullanılmaya başlamadan önce bu ihtiyaç hasıl olduğunda direkt Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kullanımına açtık." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nu depremlerin ardından yardım lojistik merkezine dönüştürdüklerini belirterek, "Bu depo tam anlamıyla kullanılmaya başlamadan önce bu ihtiyaç hasıl olduğunda direkt Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kullanımına açtık." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, depremzedelere gönderilen ihtiyaç malzemelerinin tasnifli şekilde öncelikli lokasyonlara sevk edilmesi amacıyla Türkiye genelinde dev lojistik merkezleri kurdu.

Bakanlığın koordinasyonunda Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve özel sektör eliyle Kayseri, Adana ve Gaziantep'te oluşturulan merkezlere gelen binlerce ürün kategorize edilerek tırlara yükleniyor. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Acil Sosyal Yardım Ekipleri (ASYA) aracılığıyla yardım malzemeleri afetzedelere ulaştırılıyor.

Daha hızlı ve verimli bir afet lojistiği için oluşturulan merkezlerden biri de Malatya'da kuruldu. Bölgeye gelen yardım malzemelerinin dağıtımında önemli görev üstlenen Türkiye'nin en büyük lisanslı kuru kayısı deposu, hijyen, gıda, giyim ve ısınma gibi malzemelerin tasnif edilerek afetzedelere ulaştırılmasını sağlıyor. Afet bölgelerine gönderilen ulusal ve uluslararası yardımlar, kayısı deposundan bozma bu merkezden dağıtılıyor.

Avrupa Birliği ile Bakanlığın ortak projesiyle inşaatı tamamlanmak üzere olan Malatya Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, bu yönüyle stratejik rol üstlendi.

BAKAN VARANK'TAN LOJİSTİK MERKEZE GECE YARISI ZİYARET

Bakan Varank da 2019'da temelini attığı merkeze gece ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Bakan Varank'a Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu eşlik etti.

Yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Varank, tabii afetlerle mücadelede ayni yardımlardan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sorumlu olduğunu, kendilerinin de bu yardımların en verimli şekilde yönetilmesi için yardımcı bir rol üstlendiğini bildirdi. Depremden etkilenen illerden Malatya'da lojistik depo ihtiyacı ortaya çıktığında daha önce temelini attıkları Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nun gündeme geldiğini belirten Varank, burasının kentin en önemli ürünlerinden kayısının lisanslı şekilde depolanması ve üreticilerin herhangi bir zarara uğramadan ürünlerini belli bir süre saklaması açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Varank, "Bu depo tam anlamıyla kullanılmaya başlamadan önce bu ihtiyaç hasıl olduğunda direkt Aile Bakanlığının, AFAD'ın kullanımına açtık." bilgisini verdi.

Varank, AFAD koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle Malatya'nın yanı sıra Kayseri, Adana ve Gaziantep'te de lojistik depolar oluşturduklarına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı zamanda lojistik yönetiminde de bütün bakanlıklarımıza yardımcı olduk. Burada arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. İnşallah bu afeti hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızın hangi ihtiyacı varsa onu karşılamak üzere de bütün arkadaşlarımız, bütün bakanlıklarımız sahada büyük bir gayret gösteriyor."

Deponun önemine dikkati çeken Varank, "Burası Türkiye'nin en büyüğü. Avrupa Birliği fonlarıyla beraber inşa ettiğimiz bir tesis. Sadece depolama alanı yok, aynı zamanda laboratuvarlarıyla entegre bir alandı. Devreye almadan önce böyle bir hayırlı hizmete de vesile olmuş oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yaraları sardıktan sonra gene asli görevine dönmüş olacak." ifadelerini kullandı.

1800 KİŞİYLE HİZMET

Lojistik merkeze dönüştürülen lisanslı depoda görevli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Çınar Aydoğmuş da Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüm ürünleri hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirtti. Lisanslı depo sayesinde ürünlerin dağıtımını kolay şekilde yapabildiklerini vurgulayan Aydoğmuş, "Burada sosyal yardımlaşma vakıfları, ASYA Programı'na gönüllü üye personel, İŞKUR personeli, komandolar, emniyet ve Malatya'nın hemen hemen her kurumundan görevli arkadaşlarla yaklaşık sahada 1800 kişiyle bu alanın tamamına hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

13 MİLYON AVROLUK YATIRIM

Malatya'da depremzedeler için lojistik merkeze dönüştürülen Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklendi. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin mali iş birliği kapsamında uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde hayata geçirilen lisanslı depoya 13 milyon avroluk yatırım yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Ticaret Borsasının girişimleriyle kurulan tesiste 5 bin ton kuru kayısı depolama imkanı bulunuyor.

Etiketler : mustafa varank lojistik yatırım

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