Bakan Uraloğlu: Başkentray'ı her gün 60 bin yolcu kullanıyor

Bakan Uraloğlu: Başkentray'ı her gün 60 bin yolcu kullanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray'ın hizmete alınmasının 6'ıncı yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın kent içi ulaşımının önemli parçalarından Başkentray'ın bugüne kadar 89 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti.

Son 22 yılda Ankara için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103,6 kilometreye çıkardık. Ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Başkentray ile Eskişehir ve İstanbul yollarındaki trafiğin büyük oranda azaldığına dikkati çekti.

Başkentlilerin ulaşımında kolaylık sağlayan birçok metro hattı projesini uygulamaya koyduklarını hatırlatan Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan-Törekent ve Tandoğan-Keçiören metro hatlarını, geçen yıl ise Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlayan Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay Metrosu'nu hizmete açtık."

"MEVCUT DEMİR YOLU HATLARI TAMAMEN YENİLENDİ"



Uraloğlu, Başkentray Projesi kapsamında mevcut demir yolu hatlarının tamamen yenilendiğini belirterek, söz konusu hattın yüksek hızlı tren, banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliğine uygun olarak inşa edildiğini bildirdi.

Başkentray ile Kayaş ile Sincan arasında metro standardında banliyö hizmeti yapılmaya başlandığının altını çizen Uraloğlu, Ankara ile Marşandiz arasının 4 hattan 6 hatta, Marşandiz ile Sincan arasının 3 hattan 5 hata ve Ankara ile Kayaş arasının 2 hattan 4 hata yükseltildiğini ifade etti.

Eryaman YHT Garı'nın da bu proje kapsamında tamamlanarak YHT ve banliyö hizmeti vermeye başladığına işaret eden Bakan Uraloğlu, "Ankaralı vatandaşlarımız Başkentray'ın konforunu çok sevdi. Başkentray'ı her gün 60 bin yolcu kullanıyor." dedi.

"TÜRKİYE, ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINDA ÇAĞ ATLADI"



Uraloğlu, son 22 yılda yapılan yatırımlar ve kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısında çağ atladığını, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla demir yollarında büyük mesafeler katedildiğini belirtti.

Büyük kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, yılın başından bu yana Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nı ve Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metro hatlarını hizmete açtıklarını hatırlattı.

Uraloğlu, Kayseri'de Anafartalar-YHT Gar Tramvay Hattı'nı, Antalya'da Expo Havalimanı Tramvay Hattı'nı, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapılarak İZBAN'ı, Gaziantep'te ise GAZİRAY'ı, Bakanlık olarak hizmete aldıklarını bildirdi.

Türkiye'de 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunduklarını belirten Uraloğlu, demir yollarında iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleriyle ülkenin çehresini değiştirdiklerini kaydetti.

Uraloğlu, mevcut demir yolu hatlarının tamamen yenilendiğine ve 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğunun 13 bin 919 kilometreye yükseltildiğine dikkati çekerek, "2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildi. 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 46 kilometreye, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğumuzu ise 7 bin 142 kilometreye çıkardık." ifadesini kullandı.