Bakan Şimşek'ten "spekülasyonlara itibar etmeyin" uyarısı
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Garanti Bankasının tahvil ihracına ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak, X hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Şirketlerin uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."
- Bakan Şimşek'ten "spekülasyonlara itibar etmeyin" uyarısı
- Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon 52 milyar lira oldu
- TCMB yılın ikinci faiz kararını açıkladı
- İş gücü girdi endeksleri açıklandı
- Üniversite-sanayi işbirliği için imzalar atıldı
- Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta yükseldi