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18 Nisan 2024 Perşembe 14:22:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 14:22:00

Bakan Şimşek'ten kira ve ücret gelirleri için beyanname vermeyen mükelleflere pişmanlık çağrısı

Kaynak: AA

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Şimşek, kira ve ücret gibi gelirleri elde ettiği halde beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellefi tespit ettiklerini bildirerek "Beyanname vermeyen mükelleflerimizi, ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 2023 yılında elde edilen gelirlerin beyan edilmesine yönelik paylaşım yaptı.

Geçen yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellef ile ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefin gelir vergisi beyannamesi verdiğine işaret eden Şimşek, beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflere teşekkür etti.

Bakan Şimşek, beyanname vermeyen mükelleflere yönelik de çağrıda bulunarak, "Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız." görüşünü paylaştı.

Etiketler : mehmet şimşek kira ücret gelir beyanname mükellef pişmanlık
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