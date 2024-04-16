Bakan Şimşek'ten 'KDV' açıklaması: Artış yapmadık
Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarında artış yapmadıklarını, suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alındığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından düzenlemeyle ilgili KDV artışı yapılmadığını belirtti.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."
KDV oranlarında artış yapmadık!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 16, 2024
Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz. https://t.co/h2H6GaM1z9
- Bakan Şimşek'ten 'KDV' açıklaması: Artış yapmadık
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