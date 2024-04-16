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Bakan Şimşek'ten 'KDV' açıklaması: Artış yapmadık
16 Nisan 2024 Salı 20:37:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 20:37:00

Bakan Şimşek'ten 'KDV' açıklaması: Artış yapmadık

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Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarında artış yapmadıklarını, suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alındığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından düzenlemeyle ilgili KDV artışı yapılmadığını belirtti.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."

Etiketler : HazineBakanı MehmetŞimşek KDVArtışıEngelleme
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