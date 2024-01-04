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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2024'te düşüş devam edecek
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04 Ocak 2024 Perşembe 11:32:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 11:32:00

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2024'te düşüş devam edecek

Kaynak: TRT haber

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'te enflasyonda düşüş devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'te enflasyonda düşüş devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

2024'te büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek.

Daha destekleyici finansal koşullar sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. Emtia fiyatları muhtemelen oynaklık arz edecek.

İhracatta iyimser olmak için AB'deki kademeli toparlanma sebep olarak karşımıza çıkıyor.

Etiketler : mehmet şimşek enflasyon düşüş
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