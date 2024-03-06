Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor

Merkez Bankası, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik bir basın duyurusu paylaştı.

Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attığını vurguladı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında; TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir."

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde de çalışıldığı vurgulandı.

"MERKEZ BANKASI'NA DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Bu kararı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır. "