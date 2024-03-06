VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blinken ile Gantz Gazze'yi görüştü
KAAN için CİMER'e teşekkür mesajı yağdı!
Bakan Güler Hasanov ile görüştü
3 terörist öldürüldü
Japonya'da İslamofobi'de korkutan artış!
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
06 Mart 2024 Çarşamba 11:09:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 11:09:00

Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır." dedi.

Merkez Bankası, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik bir basın duyurusu paylaştı.

Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attığını vurguladı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında; TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir."

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde de çalışıldığı vurgulandı.

"MERKEZ BANKASI'NA DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Bu kararı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır. "

Etiketler : efnlasyon hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX