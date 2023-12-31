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Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak
31 Aralık 2023 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 12:15:00

Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak

Kaynak: AA

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Bakan Şimşek uyguladıkları ekonomi programının olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerini vurgularken, "2024, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacağını bildirdi.

Şimşek, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ekonomi programının olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerine dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"2024, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim."

Etiketler : mehmet şimşek kaçak içki operasyonu enflasyon ekonomi
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