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05 Şubat 2024 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 10:23:00

Bakan Şimşek yılın ikinci yarısını işaret etti: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme göreceğiz

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyonda yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemediklerini belirterek, "Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Enflasyon rakamları açıklandı

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon verilerini değerlendirdi.

"Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz"

Ocakta aylık enflasyonun geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7, yıllık enflasyonun da yüzde 64,9 olarak gerçekleştiğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."

Etiketler : mehmet şimşek enflasyon ekonomi
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