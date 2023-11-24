VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail vahşeti gözler önüne serildi: Ateşkesle evlerine dönen Filistinlileri enkazlar karşıl...
Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den denizlerde 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji'den birçok il için denizlerde 'fırtına' uyarısı
İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi'nden yıkım yaparak çekildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 39 terör şüphelisi yakalandı
24 Kasım 2023 Cuma 15:48:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 15:48:00

Bakan Şimşek: Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'Yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız ekonomi politikası Cumhurbaşkanı'mızın tam desteğiyle sonuç vermeye başladı." dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BAE'nin Türkiye'den satın alacağı 8,5 milyar dolarlık deprem tahvilinin uzun vadeli olacak, bu yıl adım atılacak.

Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak.

KKM'ye vergi istisnasını seneye değerlendireceğiz. Bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

Depremin finansmanını biz kısmen dışarıdan özel tertip tahvil ihracı ile düşünüyoruz. Vade olarak muhtemelen 10 yıl civarında olur.

Kalıcı refah için biz fiyat istikrarını önceliklendirdik. (Kur oynaklığı) Şu anda gelişmekte olan ülkelerin oynaklığının en düşük bandına yakınız.

yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak."

Etiketler : mehmet şimşek ekonomi türkiye
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
Zeytin hasadı sona erdi

Zeytin hasadı sona erdi
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Barbie gitti, Kleopatra geldi

Barbie gitti, Kleopatra geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX