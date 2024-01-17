Bakan Şimşek: Tahsilat performansımızı iyileştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Şimşek, "Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.