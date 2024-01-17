Bakan Şimşek: Tahsilat performansımızı iyileştirdik
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tahsilat performansını iyileştirdiklerini belirterek, "2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023'te 3,2 puan artarak yüzde 92,7'ye yükseldi" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yaptıklarını bildirdi.
Bakan Şimşek, "Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Tahsilat performansımızı iyileştirdik.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 17, 2024
2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023'te 3,2 puan artarak yüzde 92,7'ye yükseldi.
Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında... https://t.co/hq0qAJWWYs
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