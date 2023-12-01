Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin kredi notu görünümünün yükselmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.