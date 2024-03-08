VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'deki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyine konuk oldu
"Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak"
ABD Başkanı Biden "Birliğin Durumu" konuşmasında Trump'ı hedef aldı
Borsa güne yükselişle başladı
"İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi geliştirmeye devam edeceğiz"
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda Gazze'yi görüştü
08 Mart 2024 Cuma 10:53:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 10:53:00

Bakan Şimşek: Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 420 binden fazla kapıyı çaldıklarını ve eldeki bilgilerle fiili durumu karşılaştırdıklarını belirterek, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılması üzerine çalıştıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündemi değerlendirdi.

Kayıt dışılık ile mücadele edeceklerini söyleyen Şimşek, harcamaları gözden geçireceklerini, daha üretken, verimli alanlara yönelteceklerini söyledi.

Çok ciddi düzenlemeler çalıştıklarını ifade eden Şimşek, "Nokta atışı olacak. Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir." dedi.

HAZİRANDAN İTİBAREN YENİ POS CİHAZLARI KULLANILACAK

Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni yöntemlere de değindi. Hazirandan itibaren düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını söyledi.

"AMACIMIZ GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK"

Kira sözleşmelerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili de konuşan Şimşek, "Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli. Çünkü verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Elimizde çok somut bilgi var. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak." dedi.

Şimşek, Türkiye'nin kaynağa erişiminde bir sorun olmadığına da vurgu yaptı.

"Türkiye'de gelecek aylarda ciddi kredi not artışları olacak" dedi.

Etiketler : mehmet şimşek kira sözleşmesi edevlet
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX