Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu bir döngüye gireceği yönündedir. Onun için bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "Yapısal reform gündemi çok net takvimlendirilmiş. Şimdi bunun bir ayağı kalıyor. Dış kaynak ayağı. Ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "(KKM'den çıkış) Önce rezervlerimizi güçlendireceğiz. Sonra çıkış stratejisini kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.