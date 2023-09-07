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07 Eylül 2023 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 14:53:00

Bakan Şimşek: Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu bir döngüye gireceği yönündedir. Onun için bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "Yapısal reform gündemi çok net takvimlendirilmiş. Şimdi bunun bir ayağı kalıyor. Dış kaynak ayağı. Ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "(KKM'den çıkış) Önce rezervlerimizi güçlendireceğiz. Sonra çıkış stratejisini kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Etiketler : mehmet şimşek yatırım ihracat
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