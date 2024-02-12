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"Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak"
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12 Şubat 2024 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 12:15:00

Bakan Şimşek: Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."

Etiketler : mehmet şimşek kira artışları soru önergesi
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