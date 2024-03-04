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04 Mart 2024 Pazartesi 09:36:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 09:36:00

Bakan Şimşek: KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak

Kaynak: AA

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Bakan Şimşek, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik."

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mehmet şimşek motorlu taşıtlar vergisi kdv
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