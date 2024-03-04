"KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak"

Bakan Şimşek: KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik."

Ayrıntılar geliyor...