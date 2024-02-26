G20 toplantısı için Brezilya'ya gidecek

Bakan Şimşek, G20 toplantısı için yarın Brezilya'ya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brezilya'ya gidecek.

Bakan Şimşek'e, temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek toplantıda Şimşek, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

Şimşek, temaslarını cuma günü tamamlayacak.