Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir
Kaynak: TRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirerek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30'a çıkarma kararını değerlendirdi.
Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.
- Bakan Uraloğlu, Cezayir Ulaştırma Bakanı Şarfa ile ikili ilişkileri görüştü
- TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
- "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir"
- Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 503,3 milyar lira oldu
- The Economist'ten savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye gelişmiş ülkelere kök söktürüyor
- İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu