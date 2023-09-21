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"Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir"
21 Eylül 2023 Perşembe 16:53:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 16:53:00

Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir

Kaynak: TRT Haber

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirerek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30'a çıkarma kararını değerlendirdi.

Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.

Etiketler : mehmet şimşek fiyat ekonomi
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