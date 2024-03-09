VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hıza 14 bin 258 lira ceza
Otomotiv sektörü üretimdeki gücünü "Yeşil Dönüşüm"le ileri seviyeye taşımayı hedefliyor
Milli savaş yönetim sistemi Katar'a ihraç edilecek
Husiler: Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD'ye ait gemileri çok sayıda füzeyle hedef aldık
İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı
09 Mart 2024 Cumartesi 11:55:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 11:55:00

Bakan Şimşek: Fitch'in not artışında, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "(Fitch'in) 12 yıl sonra gelen not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna da yansıdığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu başarıya kayıtsız kalmayarak Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek, görünümünü pozitife çevirdiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

Etiketler : mehmet şimşek fitch türkiye
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
60 günde devrialem

60 günde devrialem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX