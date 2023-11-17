Bakan Şimşek: Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yıl proje finansmanı için 7,5 milyar dolar dış kaynak sağlanmasını değerlendirdi.
Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz. Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 17, 2023
Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne... https://t.co/GaISCwDQLf
Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkileri daha da güçlendirdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."
- "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne katılım çağrısı
- "İstanbul Eğitim Zirvesi fikir, bilgi ve tecrübenin paylaşılacağı bir memba olacak"
- Türkiye'nin kredi risk primi geriledi
- Bakan Şimşek'ten enflasyon ve cari açık açıklaması
- İŞKUR, işsiz gençlere ulaşacak
- TCMB'nin kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı