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17 Nisan 2024 Çarşamba 14:32:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 14:32:00

Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat ayı cari açık verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, "Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mayıs 2023'te 60,1 milyar dolar ile zirveye çıkan yıllıklandırılmış cari açık, 28,3 milyar dolar azalarak bu yılın şubat ayında 31,8 milyar dolara indi.

Bakan Şimşek, söz konusu cari döneme ilişkin verileri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü.

2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti.

Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor.

Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz.

Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak.

Etiketler : mehmet şimşek cari denge açık
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