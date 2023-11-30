Bakan Şimşek: Büyümenin temelini güçlendireceğiz

Bakan Şimşek, "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı." açıklamalarında bulundu.

Şimşek, "Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı." ifadelerini kullandı.