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30 Kasım 2023 Perşembe 10:53:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 10:53:00

Bakan Şimşek: Büyümenin temelini güçlendireceğiz

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Politikalarımıza enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş, makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz." dedi.

Bakan Şimşek, "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı." açıklamalarında bulundu.

    Şimşek, "Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı." ifadelerini kullandı.

    Etiketler : hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek büyüme
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