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19 Ocak 2024 Cuma 10:39:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 10:39:00

Bakan Şimşek: Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız

Kaynak: TRT Haber

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda seçim ekonomisi iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz."

Etiketler : mehmet şimşek kaçak içki operasyonu bütçe hedef
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