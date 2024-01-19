Bakan Şimşek: Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız
Kaynak: TRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda seçim ekonomisi iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz."
- "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
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