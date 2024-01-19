Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda seçim ekonomisi iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz."