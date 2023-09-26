VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bitlis'te 60 köye GES'le su ulaştırıldı! Metrelerce derinlikten çıkarılıyor
'Ziraat Bankası'dan mülteci şartı' iddialarına yalanlama
Türkiye'ye girmeye çalışan 17 şahıs sınırda yakalandı... 11'i FETÖ'cü çıktı
Türkiye'nin en güçlü turbofan motoru... TEKNOFEST'te sergilenecek
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 91. sayısını yayımladı
İsrail ve ABD'yi geride bırakacak! Selçuk Bayraktar TB3 için tarih verdi
26 Eylül 2023 Salı 14:53:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 14:53:00

Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankasının yıllık toplantısına katıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte altyapı yatırımlarındaki finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli." ifadesini kullandı.

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılan yıllık toplantısına katıldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumunda bulunduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"AIIB Başkanı ve maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Bu yılki toplantının teması olan 'Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme' konusunda, ülkemizde attığımız adımlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının bu konuda yapması gerekenleri katıldığımız toplantılarda dile getirdik. Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli. Organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır'ın Maliye Bakanı Mohamed Maait'e misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

Etiketler : mehmet şimşek asya altyapı yatırım bankası toplantı
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Senfonik konser

Senfonik konser
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX