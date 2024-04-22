Bakan Şimşek, ABD Hazine Yardımcısı Adeyemo ile görüştü
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temaslarını sürdürüyor.
Şimşek, dün ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile bir araya geldi.
Şimşek ve Adeyemo'nun küresel ekonomik görünümün yanı sıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Görüşmede, ticaret ve yatırımları derinleştirme, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele ile yaptırımların uygulanmasında ikili ilişkilerin nasıl güçlendirebileceğinin ele alındığı aktarıldı.
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