Bakan Şimşek: 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacağız
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak."" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu.
Bakan Şimşek, "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil" ifadelerini kullandı.
Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelineceğini vurgulayan Şimşek, "Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak" dedi.
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