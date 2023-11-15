Bakan Şimşek: 2024'ün ikinci yarısından itibaren ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemeye ilişkin "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net görülecek, yatırımcı güveni daha da pekişecek, ülkemize küresel fon akışı hız kazanacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin kredi risk primindeki gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 2,5 yılın en düşük seviyesine indi
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin dün 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesini test ettiğine ilişkin habere işaret eden Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.
- "2024'ün ikinci yarısından itibaren ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır"
- Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 2,5 yılın en düşük seviyesine indi
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