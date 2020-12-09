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Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Pandemi bakım ücreti ödüyoruz
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09 Aralık 2020 Çarşamba 12:33:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 12:33:00

Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Pandemi bakım ücreti ödüyoruz

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son dakika açıklamasında, PCR test sonucuna bakılmaksızın, COVİD-19 tedavisi gören hastaların SUT kapsamındaki sağlık giderlerinin karşılandığı ve pandemi bakım ücretinin ödendiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre Pandemi bakım hizmetinin 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını anımsatan Bakan Selçuk, serviste yatırılarak tedavi edilen hastalarda sadece pandemi olgularında (PCR testi pozitif), yoğun bakımda yatırılarak tedavi alan hastaların ise koronavirüs hastası olup olmadığına bakılmaksızın tamamında SGK tarafından ödendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, pandemi bakım hizmeti kapsamına yapılan yeni düzenlemeye ilişkin, “1 Aralık 2020 tarihi itibariyle, yatırılarak COVID-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula Sistemine iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti ödüyoruz.” dedi.

Selçuk, SGK tarafından serviste yatırılarak tedavi edilen PCR testi pozitif çıkan veya PCR testi negatif olsa dahi COVID-19 tedavisi aldığı bilgisi Medula Sistemine iletilen vakalarda, pandemi bakım hizmetinin ödeneceğinin bilgisini verdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, “Sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetini erişilebilir kılmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Etiketler : bakan selçuk zehra zümrüt selçuk pandemi bakım ücreti
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