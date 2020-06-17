Kıdem tazminatında tarih belli oldu

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17 Haziran 2020 Çarşamba 12:27:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 12:31:00

Bakan Selçuk: Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi için hedef 2022

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, "Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, 3.faz sosyal yardım desteğine ilişkin, "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar konusuna değinen Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız." diye konuştu.

Bakan Selçuk, İstihdam Kalkanı konusunda, Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini bildirdi.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusuna değinen Bakan Selçuk, "Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık." ifadesini kullandı.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Selçuk, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusunda, şunları söyledi:

"Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık. Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."

YÜZDE 1 ORANINDA DEVLET KATKISI KOYACAĞIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız." dedi.

KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİ İÇİN YÜRÜRLÜK TARİHİ HEDEFİ 2022

Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedeflediklerini belirten Selçuk, "Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor." şeklinde konuştu

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