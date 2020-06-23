Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Yeni paket geliyor

Kıdem tazminatı değişikliğinin torba yasadan çıkarılmasının ardından, İstihdam Kalkanı paketinde yer alan esnek çalışmaya ilişkin yeni düzenlemelerin neler olduğu merak edilirken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan genç ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamına yönelik tedbirler konusunda kritik açıklamalar geldi. Genç istihdamına büyük önem verdiklerini kaydenen Bakan Selçuk, kısmi çalışma modelinin detaylarını anlattı. Ayrıntılar haberimizde...



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, çalışma hayatının değişip dönüştüğünün net bir şekilde görüldüğüne dikkati çeken Selçuk, bu değişime bağlı olarak farklı çalışma modellerinin tercih edilmeye başlandığını vurguladı.

Esnek çalışma, evden çalışma ve kısmi çalışma modellerinin söz konusu olduğunu anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

İSTİHDAM KALKANI VE TEŞVİK

"Ülkemiz, dünyayla kıyasladığında kısmi çalışmada çok geride. Hollanda'da iş gücünün yarısı kısmi çalışmada. İsveç'te iş gücündeki her dört kişiden birisi kısmi çalışmada. Bizde ise oran yüzde 9,9 seviyesinde. AB ortalaması yüzde 18'lerde. İstihdam Kalkanı'nda gençlerin ve 50 yaş üzerindekilerin istihdamını kolaylaştırıcı maddeler olacak. Mevzuat anlamında çok sıkıntımız yok ama farkındalık sağlamak için bazı teşvikler sağlayacağız."

KISMİ ÇALIŞMA MODELİ KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Bakan Selçuk, kısmi çalışma modeliyle kadınlar ile 50 yaş üzerindekilerin, iş ve aile yaşamı dengesini daha rahat sağlayabileceğini, kendilerine ve ailelerine daha fazla vakit ayırabileceğini söyledi.