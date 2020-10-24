Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün başlıyor

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24 Ekim 2020 Cumartesi 11:49:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 11:49:00

Bakan Selçuk: Ekim ayına ilişkin sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başlıyor

Kaynak: IHA

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, Ekim ayına ilişkin muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere yönelik yapılan sosyal yardım ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını bildirdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

ASKER ÇOCUKLARINA YAKLAŞIK 482 BİN TL DESTEK

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.

89 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINA 57,2 MİLYON TL DESTEK

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, “90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız” diye konuştu.

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için 12 milyon TL ödeme yapacağız

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN 2 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNE 3,2 MİLYON TL YARDIM  

Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız” şeklide konuştu.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ekim 2020 itibarıyla, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Nakdi Yardım, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile Öksüz ve Yetim Yardım ödemelerinin de 24-28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

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