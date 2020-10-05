Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler bugün başladı
Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" ifadesini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başlandığını duyurdu.
Sistemde IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme yapılacak.
Yeni haftada Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak.
Ödemeler, yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
- Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler bugün başladı
- Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
- İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün yapılacak
- Yerli otomobil fabrikasında çalışma sürüyor! İnşaatın son hali görüntülendi
- Müteahhitler 15 sınıfa ayrıldı!
- Bakan Kurum: Siirt'e bugüne kadar 535 milyon liralık yatırım yaptık