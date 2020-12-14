  • BIST
    1390.13
  • Dolar
    7,8638
  • Euro
    9,5619
  • Altın
    461,0940
İstanbul
11 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk duyurdu: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaba yatıyor
Paşinyan'ın korktuğu başına geldi
MİT'ten İran'lı ajanlara nokta atışı darbe
Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek
İyileşti spora koştu
Minik Azra
Aşk acısı şarkı yazdırdı
Sette de yan yanalar
Klip arkadaşı Emre
Spor bahane tektaş şahane
Hande, Kerem'e hayır diyemedi
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz
Ağrı kesiciler böbreklere zararlı
Rüzgarlı havada gözlük takmak şart
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Vücudu dinlendirmek de bağışıklığı güçlendirir
Salep içinizi ısıtırken mideyi tok tutuyor
Uzman Astrolog Özlem Recep'ten 14 Aralık günlük burç yorumları
'Teoman' göreve hazır: Düşmana ilk müdahaleyi o yapacak
Yunanistan, Fransa, İsrail ve Ermenistan sokakları alev alev
Légion Déshonore* Şeref ödülü 'ayıp' gibi gizlendi
Uzay turizminde kullanılacaktı! Test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı
1700 yaşındaki 'Kybele' ana vatanına döndü
Bakan Soylu: Örgüte istihbarat sağlayan adamlara göz yummuyoruz
14 Aralık 2020 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 11:30:00

Bakan Selçuk duyurdu: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaba yatıyor

ABONE OL

Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacak. Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp, 2'şer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı. Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksit ise 22 Mayıs'ta ödenmişti. Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3’üncüsü 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

Etiketler : zehra zümrüt selçuk kamu işçisi ödeme
Demet Şener ve Ebru Şallı buluştu

Demet Şener ve Ebru Şallı buluştu
Kubat'tan Fuat Ergin ile çıkaracağı şarkı eleştirilerine yanıt: Ön yargılı olmayın

Kubat'tan Fuat Ergin ile çıkaracağı şarkı eleştirilerine yanıt: Ön yargılı olmayın
Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda

Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda
Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri

Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri
2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu

2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu
Dedikodu cildinizi yaşlandırır

Dedikodu cildinizi yaşlandırır
Serenay Sarıkaya yerine Danla Biliç geldi

Serenay Sarıkaya yerine Danla Biliç geldi
Ziynet Sali'ye Meksika'dan teklif

Ziynet Sali'ye Meksika'dan teklif
İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya için ayrılık iddiası

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya için ayrılık iddiası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER