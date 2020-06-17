Bakan Selçuk duyurdu! İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatıldı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasından ön plana çıkan satırbaşları şu şekilde:



20,5 MİLYARLIK DEV DESTEK

''Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık."

YARDIM EDİLEN HANE SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ

Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar konusuna değinen Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.

3.5 MİLYON ÇALIŞAN MAĞDUR OLMASIN DİYE 10 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK SAĞLANDI

"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti."

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 3 AY UZATILDI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.

NORMALLEŞMEYE GEÇENLERE PRİM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bakan Selçuk, İstihdam Kalkanı konusunda, Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini bildirdi.