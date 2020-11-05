05 Kasım 2020 Perşembe 09:59:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 10:02:00
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.” dedi.
- Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün başlıyor
- Bakan Pekcan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı
- Süre doldu! Sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza
- Ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu
- Devlet desteğiyle muz üreticisi oldu
- Bakan Selçuk açıkladı! İzmir'e 6,6 milyon lira kaynak aktarıldı