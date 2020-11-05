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05 Kasım 2020 Perşembe 09:59:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 10:02:00

Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün başlıyor

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.” dedi.

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk Aile ve Çalışma Bakanı kısa çalışma ödeneği işsizlik ödemesi işsizlik maaşı
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