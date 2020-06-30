  • BIST
    116629
  • Dolar
    6,8565
  • Euro
    7,6768
  • Altın
    389,5170
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Apple Watch kullanıcıları dikkat!
Bakan Selçuk açıkladı: Kısa çalışma süresi bir ay uzatıldı
Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı
Giresun'da kaybolan İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı
İçişleri Bakanı Soylu İdlib için 10 briket ev daha bağışladı
Leonardo DiCaprio paparazzilerden gizlendi
Bakan Dönmez: Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek
Okullarda eğitim nasıl olacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryoları...
Bakan Albayrak: Sanayiciye yönelik doğal gaz fiyat indirimi hayırlı olsun
Engelli öğretmen adaylarından atama talebi
KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı
İran'da Kovid-19'dan bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sayı 93'e yükseldi
İstanbul Valiliği'nden asker uğurlaması uyarısı
Etiyopyalı şarkıcı Hundessa başından vurularak öldürüldü
Sarma sigara kulananlara kötü haber! 1 Temmuz itibariyle yasaklanıyor
Suriye'de YPG/PKK'nın döşediği mayın patladı: 1 çocuk hayatını kaybetti
Aldığı kurbanlık koça kafa tutan amca elmacık kemiğini kırınca tedavi altına alındı
Türkiye'den Sancak bölgesine yardım eli
Başkan Erdoğan Putin ve Ruhani ile görüşecek
Twitter'dan sonra Donald Trump'a bir darbe daha! Twitch hesabı askıya alındı
BOTAŞ'tan doğal gaza indirim!
İspanyol devi transferi duyurdu! Pjanic resmen Barcelona'da
Terörist Mazlum Tekdağ öldürüldü
30 Haziran 2020 Salı 14:45:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 14:57:00

Bakan Selçuk açıkladı: Kısa çalışma süresi bir ay uzatıldı

ABONE OL

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için yeni bir uygunluk testi yapılmayacak" dedi. Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği süresindeki bir aylık uzatma için işverenlerden yeni talep alınmayacak" ifadelerini kullandı.

Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını aktaran Bakan Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.

“BUGÜNE KADAR 3.5 MİLYONU AŞKIN İŞÇİMİZE 13,5 MİLYAR LİRAYI AŞKIN KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ YAPTIK"

Bakan Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle, bugüne kadar 3,5 Milyonu aşkın işçimize 13,5 Milyar TL üzerinde kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirtti.

“SÜRE UZATIMI İÇİN BAŞVURU GEREKMEYECEK"

Bakan Selçuk, “1 aylık uzatma için işverenlerden yeni bir talep alınmayacak. Ancak normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu İŞKUR birimlerine bildirmeleri gerekmektedir.” dedi.

Ayrıca, Resmi Gazetede yayımlanan karara istinaden alınan İŞKUR Yönetim Kurulu kararıyla 01/07/2020 tarihinden itibaren dışsal etkilerden kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yeni kısa çalışma başvurusu alınmayacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER