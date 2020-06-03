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03 Haziran 2020 Çarşamba 14:19:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 14:19:00

Bakan Pekcan açıkladı... 5 ülkeyle swap için görüşülüyor

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı son dakika açıklamasında "Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz." dedi. Swap mekanizmasının hızlandırılması gerektiğine vurgu yapan Pekcan, "Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile de görüşüyoruz." dedi.

Normalleşme sürecini değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayında ciddi toparlanma beklendiğini söyledi. Sınır kapılarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Pekcan, Habur ve Gürbulak kapılarının bu hafta açılacağını söyledi.

Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz. Yerel paralarla ticaret ön plana geçecek, biz de muhataplarımızla bire bir görüşmeler yapıyoruz.

"SWAP İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Swap mekanizmasının hızlandırılarak iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması lazım, hem Merkez Bankası hem iş insanlarıyla bir araya gelerek bu süreci takip ediyoruz. Çin ile görüşüyoruz, zaten bir swap anlaşmamız var, bunun kapasitesini artırmamız lazım, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile de görüşüyoruz.

"CİDDİ TOPARLANMA BEKLİYORUZ"

Bu süreçte bütün dünyada yerel paralarla ticaret artacak. Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma bekliyoruz. Sadece bizim değil, iş yaptığımız partnerlerimizin de toparlanması lazım, oralarda da olumlu gelişmeler var. Gümrük birliğinin güncellenmeye ihtiyacı var. Habur ve Gürbulak kapıları bu hafta açılıyor."

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