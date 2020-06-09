  • BIST
    108752
  • Dolar
    6,7983
  • Euro
    7,6606
  • Altın
    373,5240
İstanbul
18 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın mesajı
Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus atlete 4 yıl men cezası
Manchester United efsanesi hayatını kaybetti
Krediler konuta talebi artırdı! "2 ayda bir yıllık satışı gerçekleştirebiliriz"
Bakan Pekcan'dan yatırımcılara destek müjdesi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 485 bini geçti
SİHA'larımız 'Bozok' ile dengeleri değiştirecek
Atıklardan ürün yapıp 60 ülkeye ihraç ettiler, koronavirüse rağmen ikinci fabrikayı açtılar
PlayStation 5'in lansman tarihi belli oldu
Libya'da silahlı gruplar ülkenin en büyük petrol sahasını bastı
Türkiye'deki sağlık turizmine 'deniz yolu' da açıldı
Kuzey Kore'den flaş karar! İletişim hatları kesiliyor
Kerim Çalhanoğlu Schalke 04 ile anlaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 200 bini geçti
AYM Başkanı'ndan kritik mesajlar
Van ve Bitlis'teki altı bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Borsa güne yükselişle başladı
İDDEF'ten Afrika Fidan Projesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısını açıkladı!
Bakan Pakdemirli: 2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz
Mısır'dan skandal fetva! İstanbul'un fethine işgal dediler
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'in ilhak girişimine karşı ortak adım
09 Haziran 2020 Salı 10:27:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 10:42:00

Bakan Pakdemirli: 2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı

ABONE OL

Bakan Pakdemirli: 2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi yerleştirme ile 1227'i mühendis toplam 2 bin 347 kişinin bakanlığa yerleştirmelerinin yapıldığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2 bin 347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker, 50 teknisyen arkadaşımızın yerleştirmeleri yapılmıştır" ifadesini kullandı. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER