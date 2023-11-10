Bakan Özhaseki: Yarısı Bizden projesine 1 milyon 233 bin müracaat yapıldı

Bakan Özhaseki: Yarısı Bizden projesine 1 milyon 233 bin müracaat yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Yarısı Bizden projesine bugüne kadar toplam 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldı.

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