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05 Kasım 2023 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 14:23:00

Bakan Özhaseki, Elektronik Beton İzleme Sistemi'yle 405 bin yapının denetlendiğini bildirdi

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile tüm illerde 33 milyon çipli beton numunesi alarak 405 bin binayı denetlediklerini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapıların daha sağlam ve güvenli olması için her bir aşamayı denetlediklerini bildirdi.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce geliştirilen EBİS ile yapı projelerindeki beton numunelerinin denetiminin yapıldığını belirten Özhaseki, "Bugüne kadar 81 ilde, 33 milyon çipli beton numunesi alarak 405 bin binayı denetledik. Yapılarımızı milli üretimimiz olan çiplerle denetliyor, binaların güvenli olmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, paylaşımında EBİS'in sahada uygulanmasına ilişkin videoya da yer verdi.

EBİS, DÜNYAYA AÇILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, birçok ülke, millileştirilen çipler için Bakanlık ile görüşmelere başladı.

Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, KKTC ve Özbekistan ile Elektronik Beton İzleme Sistemi'nin kurulumuna yönelik işbirliği protokolleri imzalandı. Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile de görüşmeler sürüyor.

Etiketler : mehmet özhaseki elektronik beton izleme sistemi ebis yapı
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