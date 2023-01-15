VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk deniz ticaret filosu dünyada 14. sıraya yükseldi
Ocak ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Bahçeli'den altılı masaya çağrı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım
Bakan Bozdağ'dan altılı masa açıklaması
Türkiye'nin 2022'deki binek otomobil ihracatı 9,2 milyar dolar oldu
Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti... Artık Sarışın!
50'nci bölüm kutlaması
Yurt genelinde yasa dışı bahis ve kumar uygulaması: 45 gözaltı
Meclis, kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini görüşecek
700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
Almanya'da "linyit köyü" çevresinde yaklaşık 35 bin çevreci eylem yaptı
'Fiyat sabitleme ve indirim' çağrısı raf fiyatlarına yansımaya başladı
Avrupa'ya açılıyor
Sagopa Kajmer üç yıl sonra sahnede
Başarısını taçlandırdı
ABD'nin güneyini vuran şiddetli fırtınalarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü
Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek enerji santrali projesinde sona gelindi
Peru'da bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi
Orta gelirliye konut projesine başvurular yarın başlıyor
EPDK: 40 şirket, tüketiciye 11 milyar liradan fazla geri ödeme yapacak
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi
İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
Merve Boluğur, Selen Görgüzel'e ateş püskürdü : Adımı ağzına alma
'Üç kağıtçılar' çetesi çökertildi: 12 gözaltı
15 Ocak 2023 Pazar 12:20:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 12:20:00

Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı raf fiyatlarına yansımaya başladı

ABONE OL

Zincir marketler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısına karşılık vererek birçok ürünün fiyatını revize etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çağrısı üzerine birçok zincir market, "fiyat sabitleme ve indirim" açıklamasında bulunmuştu. Zincir marketler, yaptıkları açıklamaların ardından indirimleri raflara yansıtmaya başladı.

Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatların sabitlendiğini duyurmuştu. Migros, "Migros" markalı 419 üründe fiyatları sabitleyerek 3 binden fazla üründe indirime gideceğini açıklamıştı. A101 ise ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitleme kararı almıştı.

CarrefourSA, gıda ve gıda dışı 20 bin üründe yüzde 20 ila 40 arasında indirim yapacağını duyururken, Happy Center da ocak ayı boyunca birçok üründe fiyatları sabitleme ve indirime giden diğer zincir marketlerden oldu.

Happy Center İstanbul Kuzey Anadolu Bölge Müdürü Özcan Kaya, yaptığı açıklamada, Happy Center olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un "fiyat sabitleme ve indirim" çağrılarına uyarak, halka bu konuda verebilecekleri tüm desteği sunacaklarını söyledi.

"VATANDAŞIMIZIN SOSYAL MEDYADA DUYURDUĞUMUZ GÖRSELLERDEN SONRA BİZLERE YOĞUN TALEPLERİ OLDU"

Hazırlamış oldukları indirim çalışmasını 11 Ocak itibarıyla halkın hizmetine sunduklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"İndirim yapılacak ürünleri seçerken halkımız için en verimli olacak, en ihtiyaç duyulan ürünleri seçmeye özen gösterdik. Fiyatlarımızı indirip sabitleyerek çalışmamızı ocak ayının sonuna kadar devam ettireceğiz. Halkımızı bu indirimlerden yararlanmak üzere mağazalarımıza bekliyoruz. Bu indirim kampanyalarına diğer sektörlerin de katılmasının enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyorum. Vatandaşımızın sosyal medyada duyurduğumuz görsellerden sonra bizlere yoğun talepleri oldu. Bu talepler sonrasında da tanıtım broşürlerimizi planladığımız tarihten öne çekerek indirimlere başladık. Halkımıza teveccühleri için teşekkür ediyoruz."

Happy Center müşterisi Okan Çiğli ise yapılan indirimlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "İndirimlerin daha fazla olmasını ve devletimizin bu işin üzerinde daha iyi durmasını bekliyoruz. Fiyatlar bölgeye göre uygun. Bu kampanyalarla alım gücünün daha iyi olacağını temenni ediyoruz." dedi.

Etiketler : nureddin nebati zincir market fiyat sabitleme indirim
Örnek bir insan değilim!

Örnek bir insan değilim!
Magazinin perde arkası

Magazinin perde arkası
Konsere özel hazırlık

Konsere özel hazırlık
Kıvanç'la anlaştık

Kıvanç'la anlaştık
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Ebru Destan fotoşopla 20 yaş gençleşti

Ebru Destan fotoşopla 20 yaş gençleşti
Günümün çoğu spor!

Günümün çoğu spor!
Setleri özlemişim

Setleri özlemişim
Babası için dua istedi

Babası için dua istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX